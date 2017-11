Balene. Scacco al capitano Achab!

Segnali confortanti dalla 59esima riunione dell?IWC (International Whaling Commission - Commissione Baleniera Internazionale). Durante la sessione, che si è tenuta tra il 28 ed il 31 maggio ad Anchorage, in Alaska, i tre Paesi maggiormente impegnati nella caccia alle balene (Giappone, Norvegia ed Islanda) si sono trovati in netta minoranza ? anche nonostante l?acquisto dei voti di molti Paesi in via di sviluppo da parte dello stesso Giappone, che ha visto ribaltarsi i risultati ottenuti l?anno scorso. La risoluzione sulla Convenzione di Washington (CITES) ha ribadito, con 37 voti a favore e solo 4 contrari, il valore della moratoria; è stato rifiutato, inoltre, con 40 voti a favore e 2 contrari, il cosiddetto programma scientifico con cui il Giappone continua ad uccidere cetacei. Tra i più cacciati, molti sono a rischio d?estinzione, come le megattere o le balenottere comuni, uccise impunemente dalle baleniere nipponiche nel santuario dell?Antartico. Ma la riunione dell?IWC di quest?anno ha portato altre novità. La proposta di un santuario dei cetacei nell?Atlantico meridionale è passata con la maggioranza assoluta dei voti (39 contro 29), anche se manca ancora la maggioranza dei tre quarti dei 77 paesi presenti, necessaria per l?approvazione finale del progetto. Ribadita anche l?importanza dell?osservazione scientifica e dello studio dei cetacei, che promuove le attività non letali per le balene (Whale Watching). Secondo Greenpeace, anche se un buon punto di partenza, tutto questo non è ancora sufficiente per fermare l?estinzione dei cetacei, minacciati oltre che dalla caccia, anche dall?inquinamento dei mari e dal riscaldamento globale, e chiede più impegno dagli Stati del Mediterraneo, tra cui l?Italia. Ce la facciamo a salvare Moby Dick? Chiara Boracchi