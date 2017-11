Scalare senza fatica il monte Bianco con Google Street View

Che la tecnologia possa tutto o quasi si sa, ma quando si parla di natura e della meraviglia che proviamo spesso al suo cospetto, c'è sempre un limite che ci poniamo senza nemmeno accorgercene: proprio perché naturali alcuni paesaggi sembrano immutabili e irraggiungibili se non da atleti che sono visti quasi come eroi. Le alte vette, le maestose catene montuose vengono scalate e raggiunte solo da veri esperti appassionati. Non è più così vero adesso perché grazie a Google Street View è possibile arrivare in cima al monte Bianco, con pochi click.

Sul monte Bianco con Google Street View

Per chi è pensato monte Bianco