Le scarpe Nemanti. Il nuovo senso della sensualità, lo stile della pelle di mela

Unisci la sapienza dei maestri artigiani delle Marche e di Parabiago all’innovazione dei materiali sostenibili. Unisci la nobile dolcezza dell’ispirazione etica alla tenacia dell’imprenditrice Paola Caracciolo. Unisci la prorompente valanga vegan al diffuso bisogno di scarpe belle, eleganti e prestigiose. Questa è la formula di Nemanti. Nemanti è la nuovissima denominazione di una casa produttrice italiana, con sede nel Varesotto, che da quindici anni studia, propone, commercializza e testa scarpe vegan e cruelty-free di fascia alta, da donna e da uomo. Paola Caracciolo – definita da Costanza Rizzacasa d’Orsogna la “Jimmy Choo vegana” sul Corriere della Sera – è l’anima ispiratrice dell’azienda che ora si proietta sul mercato internazionale. Design made in Italy, materiali vegan e cruelty free, colori e profumi sono elementi estasianti per chi ambisce a uno stile di vita sostenibile, dalla collezione attualmente in vendita alle nuove linee della collezione primavera/estate 2018 che LifeGate anticipa con queste immagini esclusive.

I materiali delle scarpe vegan di Nemanti

2017: la nascita di Nemanti

Gli acquirenti di scarpe vegan: non (solo) i vegani