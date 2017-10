Scavolini usa l’energia… del sole

Inaugurati i tre impianti fotovoltaici a Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino, sede del Gruppo Scavolini. Realizzati da Energy Resources Spa, realtà già conosciuta per aver installato, tra gli altri, un impianto sul circuito del Mugello, coprono complessivamente 74.500 mq e sono in grado di sviluppare una potenza di 4.570 kWp. "Per il Gruppo Scavolini abbiamo realizzato un progetto articolato - commenta Luigi Lucchetti, vicepresidente e responsabile tecnico di Energy Resources -, studiando la migliore combinazione di tecnologie a seconda delle diverse variabili, quali le tipologie di copertura e le effettive condizioni d'irraggiamento". Si è trattato infatti di tre interventi diversi a cui sono seguite altrettante installazioni: a shed, piana, curva e a falde. Un primo impianto è stato realizzato su un edificio di nuova costruzione; il secondo impianto, il principale, è il risultato di un progetto più complesso ( sottoposto ad un intervento di bonifica amianto). Il terzo impianto fotovoltaico è stato realizzato per la sede di Ernestomeda, altra azienda del Gruppo, anche in questo caso con un intervento di bonifica da amianto. "È stato dato particolare rilievo all'aspetto estetico - continua Lucchetti - gli impianti sono stati realizzati seguendo i criteri dell'integrazione architettonica, e si inseriscono armoniosamente nella fisionomia del sito industriale e nel paesaggio. Un progetto che rappresenta anche un bell'esempio di sinergia tra due realtà marchigiane". Con una produzione annua che l'azienda stima in circa 5.350.000 kWh e una riduzione di emissioni di CO2 pari a 2.800 tonnelate, l'impianto garantisce l'autonomia energetica del Gruppo e l'immissione in rete di energia in eccesso.