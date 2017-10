Schhhhh … si mangia

E' il semplice buon senso che ci dice queste cose: l'eccessivo coinvolgimento, mentale ed emotivo, verso qualcosa di esteriore rispetto all'atto del mangiare, può realmente nuocere alla salute o, meglio, al buon svolgimento della digestione. Non è solo fantasia infatti: se ci si agita si rischia di non masticare bene e, quindi, di far giungere nello stomaco alcune molecole di cibi (carboidrati) che gli enzimi contenuti nella saliva dovrebbero di regola predigerire. Da un punto di vista energetico, invece, una emozione eccessiva indotta da una discussione o da qualcosa che ci coivolge anche solo mentalmente, può indurre una cosidetta "inversione del Qi" o energia dello stomaco. Secondo l'antica medicina tradizionale cinese infatti, l'energia di questo organo ha la caratteristica di dirigersi verso il basso, in modo tale da rendere possibile la digestione del cibo. Quando infatti subentrano problemi di dispepsia (digestione difficoltosa), nausea o vomito, il principio base di un trattamento d'emergenza consiste proprio nello stimolare determinti punti di agopuntura che hanno la caratteristica di "tirare l'energia verso il basso". Da un punto di vista un po' più mistico infine, la pratica del silenzio invita alla meditazione, alla concentrazione sul cibo e sul significato simbolico che esso può avere. Il silenzio durante la consumazione del pasto è una pratica molto diffusa nei monasteri, sia cristiani che buddisti, spesso accompagnata dalla lettura di testi sacri o particolarmente significativi per la comunità. Ma se, da una parte, evitare grosse dispersioni energetiche durante il pasto è una buona regola per agevolare la digestione ed ottimizzare l'assimilizzazione energetica e la metabolizzazione del Qi, o energia, degli alimenti è anche vero che il momento del pranzo o della cena rappresentano, per tante famiglie del nostro mondo superindaffarato, alcune delle poche occasioni per incontrarsi e, finalmente, parlare un po'. Anzi, la stessa parola "convivio" riporta etimologicamente proprio ad un significato di condivisione: cum-vivere significa proprio "mettere insieme le proprie vivande" o, se vogliamo, momenti della propria vita. Quando del resto si desidera famigliarizzare con qualcuno ed avvicinarlo un po' più intimamente, in genere si pensa ad un invito a cena o, comunque, ad una occasione in cui condividere il cibo insieme alla reciproca conoscenza, offerta che, in quasi tutte le culture, è segno di buona accoglienza verso l'ospite. Insomma, fra pregi e difetti di una sana o meno sana abitudine, valorizziamo il suggerimento che viene dalla medicina ayurvedica: mangiare sì in compagnia, condividendo cibo e allegria, opinioni e argomentazioni, senza però suggellare queste ultime da eccessivo coinvolgimento, badando piuttosto a servire sempre, insieme a buon cibo, anche buoni pensieri, positivi e ricchi di vita. Loredana Filippi