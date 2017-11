Scones ricoperti con zucchero e cannella

Ingredienti per gli scones ricoperti con zucchero e cannella

70 g burro 2 cucchiai di zucchero 1 uovo grande, a temperatura ambiente 200 g farina di farro 2 cucchiaini di lievito in polvere un pizzico di sale noce moscata 1/2 tazza acqua a temperatura ambiente cannella e zucchero per ricoprire

Preparazione

In una padella, scaldare il burro e cuocere a fuoco medio-alto fino a doratura. Versare in una ciotola e lasciare raffreddare completamente a temperatura ambiente. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare una teglia da muffin.

Aggiungere lo zucchero e l'uovo al burro raffreddato. Sbattere con una frusta fino ad ottenere un composto morbido dal colore chiaro. Eventualmente aiutarsi con un robot da cucina.

In una ciotola piccola, unire la farina, il lievito, il sale e una spolverata di noce moscata.

Aggiungere gli ingredienti secchi al composto di burro-zucchero, aggiungere l’acqua ed impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dividere l'impasto in modo uniforme nello stampo per muffin. Cuocere fino a doratura per circa 20-25 minuti. Cospargere uno ad uno con zucchero e cannella e servire.