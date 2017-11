Scontri anche a Madrid, contestato Rajoy

Le manifestazioni, cominciate in modo pacifico secondo quanto riportato dal Guardian, hanno subito un'evoluzione violenta verso la mezzanotte di venerdì dopo che la polizia in assetto antisommossa si è scontrata con alcuni gruppi, portando ad arresti e causando feriti. Il corteo ha bloccato alcune strade del centro di Madrid, in particolare quelle che si trovano vicino alla sede del Partito popolare spagnolo. Qui i manifestanti hanno iniziato a chiedere le dimissioni del primo ministro Mariano Rajoy in seguito allo scandalo che lo ha visto coinvolto in un sistema di fondi neri e pagamenti illeciti che hanno costretto il tesoriere del Partito popolare Luis Barcenas alle dimissioni. Barcenas ha ammesso di aver fatto dei versamenti a Rajoy negli anni precedenti alla sua elezione a primo ministro avvenuta nel 2011. Gli scontri sono cominciati in seguito a una carica della polizia e alcuni scatti di un fotografo dell'Associated press che immortalano un manifestante ferito hanno fatto subito il giro del mondo. A rimanere ferito anche un poliziotto, almeno due gli arresti. In migliaia hanno manifestato anche a Barcellona. La richiesta di dimissioni era stata avanzata dall'opposizione già all'inizio della settimana dopo la pubblicazione da parte del quotidiano El Mundo di uno scambio di sms in cui Rajoy cercava di rassicurare Barcenas: "Luis, non c'è niente di facile, ma facciamo quello che possiamo. Forza". Per un manifestante, raggiunto da Euronews, "un premier che ha mentito, un premier che ha ottenuto un profitto nell'esercizio delle sue funzioni non può essere il premier della Spagna", ma Rajoy ha finora dichiarato di voler portare a termine il suo mandato.