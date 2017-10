Scoperta l’agenda elettronica dei tempi di Shakespeare

La frase controversa viene pronunciata proprio dal protagonista della tragedia il quale, dopo l'incontro con il fantasma del padre, annuncia la propria intenzione di "cancellare ogni sciocca, banale annotazione dalla tavola della mia memoria".



Si tratta di un passo famosissimo, eppure sembra che Peter Stallygrass e Roger Chartier - docenti di storia impegnati un corso sulla storia del libro all'inizio dell'era moderna - siano stati i primi a chiedersi di che specie di tavola si trattasse, e come fosse possibile cancellare delle parole scritte, in un'epoca in cui carte e inchiostro erano gli unici materiali disponibili, le matite di grafite erano appena state inventate e le gomme da cancellare ancora non esistevano.



E soprattutto a trovare la risposta, nascosta in un volumetto - un calendario permanente completo di tabelle per effettuare diversi tipi di calcoli - trovato da Stallybrass alla Folger Shakespeare Library di Washington. Lo studioso ha notato che il libretto si concludeva con diverse pagine bianche, coperte da una specie di pellicola incrinata in diversi punti, non molto diversa dal materiale usato dai compositori rinascimentali per abbozzare le loro opere. Su alcune pagine sono ancora visibili tracce di scrittura, che però - osserva Stallygrass- possono essere facilmente eliminate con una spugna o un panno bagnato.



Resta da scoprire la composizione della sostanza che trasforma un semplice libretto in un antenato delle moderne agende elettroniche, ma è certo che il volume trovato a Washington non è un caso isolato: ora che sanno cosa cercare, gli studiosi ne hanno già individuato un altro, rimasto nascosto per secoli nella stessa biblioteca, e hanno scoperto una ricetta francese per trasformare la carta in una superficie cancellabile.



Abigaille Barneschi