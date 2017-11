Scuola Europea di medicina del massaggio

Scuola Europea di medicina del massaggio La vacanza corso si terrà alla Cascina Morina (Bobbio-Val Trebbia-Piacenza) nel periodo che va dal 7 al 15 luglio. Il programma giornaliero è sapientemente bilanciato, nella teoria e nella pratica, dal dott. G.Leanti La Rosa. Durante il corso ci si allenerà nelle manualità di massima efficacia, benefiche sia al massaggiato che al massaggiatore. Verranno inoltre trattati temi sinergici e complementari al massaggio come: alimentazione naturale, fitoaromoterapia, musicoterapia, psicoterapia cognitivo comportamentale e ginnastica antistress. Per informazioni: Via Inama, 19 Milano tel. 02 711379

