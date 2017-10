Se la cura è per tradizione donna

Secondo l'antico mito latino riportato dallo storiografo Igino (II SEC. D.C.), la dea Cura ha la responsabilità dell'essere umano, a cui dà forma, per tutta la durata della vita. Oltre a Cura, anche le dee Igea e Panacea, invocate all'inizio del Giuramento di Ipocrate, sembrano avere un ruolo rilevante per la salute. Tuttavia l'evoluzione storica ha portato la medicina a essere un'attività professionale gestita da uomini. Alle donne, in qualità di infermiere, è stato attribuito un ruolo subordinato e complementare. Gli sviluppi più recenti della sociologia delle professioni hanno scompaginato questo quadro. Sempre più donne hanno intrapreso la carriera medica; inversamente, molti uomini hanno trovato nel "nursing" una realizzazione professionale e personale. I rimescolamenti di genere sono causa di tensioni, che meritano una considerazione più attenta di quella che è stata loro dedicata (a ominciare dai fenomeni di "mobbing" sul posto di lavoro...). Ma sono anche una opportunità di cambiamento profondo nell'erogazione delle cure; possono perfino portare a un ripensamento creativo della medicina stessa. L'incontro per operatori sanitari, che a cadenza annuale ha luogo ad Assisi per l'iniziativa dell'Istituto Giano e di Cittadella Incontri, vuol espolare gli ambiti di miglioramento della pratica medica e assistenziale che favoriscono lo scambio di esperienze e l'ampliamento di orizzoni attraverso l'ascolto delle diversità professionali e personali. Sono invitati medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori, cappellani d iospedali,manager sanitari, persone impegnate nel volontariato. Sono stati richiesti crediti formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina. ISTITUTO GIANO Via Buonarroti 7- 00189 Roma gianorom@tin.it www.istitutogiano.it