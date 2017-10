Se la spiaggia si riempie di natura

Sarà un'estate sostenibile per i bagnanti della spiaggia di Cesenatico. Natura, verde e bellezza che sia utile all'uomo: ecco la ricetta che sta alla base del progetto della prima spiaggia vegetale d'Italia, realizzata grazie al progetto di Angelo Grassi. "Ho scelto il Tamerix perché è la pianta ideale per queste spiagge e per l'uso che volevo farne, ovvero di trasformarle in ombrellone", spiega Angelo Grassi. "Questa pianta è molto duttile, resistente e ha bisogno di pochissima acqua - continua - oltre al fatto che queste spiagge, un tempo, erano ricoperte di tamerici". Insomma la pianta adatta al clima marino e in grado di poter essere manipolata e trasformata, senza rompersi. Visualizzazione ingrandita della mappa Una rivisitazione in chiave moderna di quello che era il litorale romagnolo di un po' di tempo fa. All'albero infatti è stata data la forma del classico ombrellone grazie ad una struttura smontabile in metallo che, a chioma formata, verrà rimossa lasciando la tamerice libera di crescere e garantendo zone d'ombra sotto di essa: "Nelle case coloniche di un tempo - racconta ancora Grassi - il Tamerix era una risorsa rinnovabile molto utilizzata, si facevano ceste, scope e così via. Sembra che stia lì a dire: 'tagliami, usami pure per tutte le tue necessità'". La spiaggia è comunque attrezzata, le cabine spogliatoio e le strutture di servizio sono realizzate con semplici pali di castagno ricoperti di lana di canapa con copertura permeabile. Le docce sono fornite di acqua tiepida che si scalda con la sola energia del sole: il tubo di 25 metri che porta l'acqua è interrato, così da sfruttare il calore della sabbia. C'è un campo da beach-volley e una pista per le biglie ad altezza bambini. Il litorale così rinaturalizzato rimane spiaggia libera e a disposizione dei bagnanti che restano piacevolmente colpiti. Ecco cosa fa Grassi, si serve di ciò che la natura ci offre rispettandone però tempi e luoghi, reinterpretandola in chiave moderna.