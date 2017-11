Segni di vita

Segni di vita è la storia di Manuel in un viaggio dentro se stesso, dentro quell'Io amato e odiato allo stesso tempo, come succede alla maggior parte della gente che prende coscienza del proprio essere psichico oltre che fisico. Un viaggio nel tentativo di scoprire cosa c'è oltre quello specchio invisibile in cui ci soffermiamo, ma non tutti, a studiarci, cercando di superare la quotidianità, le abitudini, le frasi già dette, sentite, ripetute quasi allo sfinimento. La voglia di vivere, forse, più liberi e più in pace con il nostro nemico numero uno, noi stessi. Come diceva il purtroppo recentemente scomparso Vazquez Montalban, "l'inutilità del viaggio in quanto fuga si scopre quando si evidenzia che viaggiamo insieme a noi stessi, ossia con l'essere da cui tentavamo di fuggire". Manuel si abbandona, dunque, a una sorta di autoanalisi che lo porterà a visitare dentro se stesso, a scrivere delle proprie emozioni, sensazioni e illusioni. Come in un diario strettamente personale, descrive la propria storia di uomo che cerca di arrivare aldilà della coscienza per prendere una visione della propria anima. Nelle sue 7 profezie, si alternano pensieri confusi a emozioni altalenanti in un percorso catartico alla scoperta di un'anima più elevata. Egli si descrive come un "vitale, curioso, creativo, passionale e dolce, ...,estroverso e pieno di energie..." . Chi come lui, si sente ferito davanti alla gabbia di uno zoo, in cui a vita vi è rinchiuso un gorilla; chi come lui si ritrova nello sguardo perso e vuoto dell'animale che cerca di andare oltre le teste di tutte quelle persone che ridono della sua condizione di prigioniero; chi è capace , come Manuel, di leggere in quegli occhi umidi l'invito a rimanere libero, a rimanere sempre se stessi, perché solo così potrà continuare a correre nella foresta, può, con partecipazione, affrontare il tema così delicato della propria resurrezione spirituale, quando è ancora vivo dentro. In fondo, sostiene Manuel "le carceri della mente assomigliano agli zoo", e questa è una sacrosanta verità se abbiamo il coraggio di osservarci da vicino. L'autore, tra citazioni colte come il Vangelo copto di Tomaso, l'intraducibile "spleen" di Baudelaire , le follie di Nietzsche, identificando il proprio eroe in un moderno Savonarola, ricordando parole di canzoni dei Doors e di Enrico Ruggeri, e di scene di film come "C'era una volta in America", quando rammenta l'estasi degli occhi di De Niro, riesce a scrivere un romanzo caldo e vivo, in un mondo freddo e indifferente. L'autore Alessandro Bagagli, nato a Roma nel '67, è pubblicitario professionista. Pittore, scultore e cantautore, nel '95 è uscito un album con le sue canzoni, "Un po' di sentimento". Un suo affresco è attualmente conservato nella Chiesa di San Pantaleo, a Roma. ...due righe Questo pensava, Manuel. Egli non era nato solo, non viveva solo. Eppure, quella sofferenza... Perché andare in libreria Per chi cerca un compagno con cui condividere questa sensazione: "Però anch'io vivo le stesse cose che mi dici di aver vissuto tu. Le visioni che mi hai fatto leggere... La sofferenza che hai provato... Quell'uragano che hai avuto nella testa, o che almeno hai avuto nella tua testa matta..." Daniela Bellon