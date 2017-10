Seguici sui nostri feed RSS

Da oggi sono disponibili sul portale di LifeGate i nuovi feed RSS di ogni sezione. Vuoi tenerti informato sulle "breaking news" relative all'ambiente? Ti serve qualche dritta su come passare al meglio il weekend tra concerti ed altri eventi? Hai bisogno di sapere come si fa un piatto o un dolce in maniera veramente bio? Vuoi conoscere le ultime uscite editoriali? Per non perderti nulla di quello che pubblichiamo, scegli le sezioni che preferisci e abbonati! Come si fa? Il metodo più facile è usare il servizio Google Reader. Se hai un account Google o usi Chrome, ti basta copiare l'indirizzo del feed che hai scelto, andare in "Reader", cliccare "aggiungi iscrizione" e incollare! Se usi Internet Explorer, non ti serve nient'altro. Basta cliccare sul pulsante arancione presente nella barra degli indirizzi mentre sei sulla sezione che ti interessa. Dopodiché puoi consultare gli ultimi aggiornamenti semplicemente entrando in "Centro preferiti". Firefox. A differenza di Explorer consigliamo di scaricare un plug-in per vedere anche l'anteprima delle notizie. Tra gli altri, vi segnaliamo Sage. Safari. Ogni volta che accedi a una pagina che offre un feed RSS, il browser della Apple mostra l'icona RSS nel campo dell'indirizzo. Fai click per vedere il feed. Aggiungilo ai preferiti e Safari ti segnalerà gli ultimi aggiornamenti. Cosa aspetti? Seguendo una regola di darwiniana memoria, anche nella giungla del Web "non sopravvive il più forte o il più intelligente, ma chi si adatta più velocemente al cambiamento"!