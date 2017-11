Sei cappelli per pensare

Pensare è la massima risorsa dell'uomo, una delle conquiste più recenti dal punto di vista biologico, un facoltà ancora giovane, ancora 'da mettere bene a punto'. La maggior difficoltà che si incontra nel pensare è la confusione. Cerchiamo di fare troppe cose alla volta. Informazioni, logica, aspettative, emozioni e intuizioni creative si affollano in noi, offuscano la chiara visione delle cose e rallentando processi decisionali: è come fare il giocoliere con troppe palle! E' necessario un metodo che consenta di organizzare i diversi tipi di pensiero per prendere decisioni efficaci e appropriate, di volta in volta., sfruttando appieno anche gli aspetti più ottimisti e creativi del pensiero. Edward De Bono, un'autorità nel campo del pensiero creativo, ha elaborato un metodo, applicato ormai nelle grandi aziende di tutto il mondo, che utilizza sei cappelli colorati per farsi un quadro esauriente della situazione. Decidere di indossare, anche solo metaforicamente, un cappello per pensare è già, di per sé, un invito e uno stimolo ad abbandonare i binari del pensiero passivo, quello di reazione, e a predisporsi ad una forma di pensiero attivo, di azione. A ogni colore corrisponde a un particolare tipo di modalità di pensiero: