Sem Terra, fatti dall’altro mondo possibile

"Recuperiamo alcune tecniche dal passato per avere il futuro". Così ci spiega Tarcisio, il nostro Cicerone, nella nostra giornata di fuga dall'Università Pontificia di Porto Alegre, verso i 17.000 ettari di terra gestiti dalla COOPAT, uno dei tanti asientamentos, gli appezzamenti di terra liberati dal latifondo dai Sem Terra brasiliani, a un'ora e mezza dalla città brasiliana che ha ospitato il Forum Sociale Mondiale. Nessuna produzione industriale, quindi, di macchine ci sono solo quelle per il riso, ottenute con i finanziamenti della riforma agraria. Casine di legno per le uova, mucche lasciate libere: "la mucca deve poterti guardare negli occhi e ringraziarti quando le dai il pasto, e tu devi poterla ringraziare quando ti dà il latte" continua Tarcisio. Un po' di tempo per giocare con i bambini e le bambine in un coloratissimo parco giochi costruito con legno e gomme, poi la comunità ci accoglie calorosamente nella cascina che funge sia da cucina collettiva che da luogo di riunioni; comincia la narrazione della storia di quell'appezzamento e di quella gente. E' partito tutto con l'occupazione di un latifondo, nel 1992. Per 3 anni e 8 mesi le famiglie hanno vissuto in tende di plastica, poi il Movimento dei Sem Terra (nato nel 1984 proprio nel Brasile del centro-sud, per opporsi alle condizioni disumane in cui i contadini erano costretti sia dalla industrializzazione del lavoro agricolo che dalla persistenza del latifondo) è riuscito a far sì che questa terra diventasse area per la riforma agraria. Mentre durante il latifondo ci lavoravano solo 6 persone, ora vi sono ben 105 famiglie che si autosostentano e producono ben 24 prodotti diversi, 127 persone fanno parte della cooperativa. Tutti pagano regolarmente le tasse, ma è stato risparmiato loro l'affitto perché sono riusciti a rendere tutta la terra produttiva. Il loro lavoro è organizzato in 4 settori: produzione, commerciale, macchine e amministrativo; i lavoratori sono specializzati per aumentare la produzione; il ricavato della Cooperativa è suddiviso in base alle ore lavorate. Le famiglie si incentivano anche a dare cooperazione non produttiva, a svolgere mansioni varie di lavoro di cura, dalla cucina alla formazione. Dopo l'incontro ci aspetta una gustosissima cena (il nostro palato non ha memoria di una carne tale) e nel dopocena in tanti ci fermiamo ad ascoltare ancora la storia del Movimento. E' notte fonda quando ce ne andiamo, i bambini ci regalano baci e biglietti colorati con il riso incollato. Incollato come noi, che di là non vorremmo più partire. Francesca La Forgia