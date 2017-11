Sementi OGM? Manifestazione davanti ai magazzini Monsanto di Lodi

ASSEDIO A MONSANTO: Proprio in queste ore decine di attivisti dei Verdi Ambiente e Società con AIAB e Federconsumatori stanno circondando per un simbolico "assedio" i magazzini di sementi della Monsanto - a Lodi, in via S. Colombano, 81/A - in cui sono stoccati, a quanto pare, centinaia di quintali di soia contaminati da OGM. "Per non farne scappare neppure un chicco, VAS, AIAB e Federconsumatori insieme a Coldiretti promuovono un simbolico assedio delle infrastrutture della multinazionale che, per il secondo anno successivo sfida le leggi del nostro Paese (e quelle dell'UE), che non consentono alcuna contaminazione da OGM delle sementi naturali" dichiarano i VAS. Ricordiamo che anche l'anno scorso quei magazzini erano stati al centro dell'attenzione: dopo la scoperta di sementi transgenici c'erano stati sequestri, manifestazioni, perfino episodi sospetti di incendi o di sottrazioni di prove... E quest'anno tutto ciò potrebbe ripetersi. Con l'aggravante della recidività. "Monsanto è recidiva - dichiara Guido Pollice, Presidente di VAS - e per il secondo anno consecutivo ha importato dagli USA sementi contaminate da OGM non solo in violazione delle leggi, ma ben sapendo che in Italia e in Europa l'opinione pubblica, il mondo agricolo e l'industria agro-alimentare hanno già chiaramente scelto di fare volentieri a meno di prodotti transgenici nient'affatto sicuri per l'ambiente e la salute". "Monsanto è in buona compagnia - dichiara Vincenzo Vizioli, Presidente AIAB - infatti sementi contaminate da OGM sono sottoposte a vincolo sanitario nei porti di La Spezia (mais della multinazionale Pioneer) e di Genova (soia della multinazionale Syngenta, cioè Novartis). In pratica le più grandi imprese del settore hanno importato sementi contaminate capaci di compromettere gran parte della produzione agricola nazionale che è e intende rimanere libera da OGM". "Dopo l'assedio -dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori- ci aspettiamo da parte del Ministero alle Politiche Agricole una tempestiva decisione di respingimento di tutti i carichi contaminati. Decisione per altro conseguente con l'operato del Ministro, Giovanni Alemanno, che con responsabilità ha sin qui ribadito il rispetto della normativa esplicitando il concetto di tolleranza zero all'inquinamento da OGM delle sementi". "Domani (martedì 23 aprile) - conclude Pollice di VAS - si riunirà la Commissione Sementi del Mipaf ed è in quella sede che ci attendiamo vengano assunte decisioni coerenti, definitive e tanto attese dall'opinione pubblica". Per aderire al simbolico Assedio, contattare: Ivan Verga, Vice Presidente VAS Tel 06 3608181 Fax 06 36081827 e-mail vasbiotech@tin.it