Prestazioni mentali

Un recente studio effettuato dai ricercatori dell'Università of Nothumbria di Newcastle ha rivelato che due comunissime piante come il rosmarino e la lavanda sono in grado di influenzare addirittura le prestazioni mentali. Si tratta dei principi attivi contenuti negli oli essenziali di queste piante, sono i responsabili di reazioni extrasensoriali: l'aroma del rosmarino avrebbe infatti effetti stimolanti, mentre la lavanda effetti sedativi sulla memoria e sull'attenzione come rilevato dal seguente esperimento. I ricercatori hanno analizzato 144 individui adulti suddividendoli in tre gruppi; il primo è stato sottoposto ad infusione con olio essenziale di lavanda, il secondo con olio essenziale di rosmarino, mentre il terzo è stato impiegato come gruppo di controllo. Ai tre gruppi infine è stato chiesto di eseguire alcuni test per verificare appunto i livelli di attenzione, di memoria e il tempo di reazione. Ebbene, il primo gruppo ha ottenuto risultati pessimi nei test rispetto al gruppo di controllo, mentre il secondo gruppo ha mostrato un elevato grado di attenzione e di memoria.