Sentieri marmorei sulle Alpi Apuane

Da secoli vittime dell'estrazione del marmo che le scarnifica ai fianchi e mutila in vetta. Le Alpi Apuane regalano suggestivi paesaggi E noi andremo in cerca di queste oasi, tenendoci a distanza da cave polverose, detonazioni di mine e rombi di camion. Questo itinerario consiglia una traversata dal paese di Vagli Sopra fino al rifugio Donegani, in alta Garfagnana (provincia di Lucca). Si tratta di un'escursione dai tempi di percorrenza sostenuti (5,20/ 5,30 ore circa) per una bella camminata autunnale ancora in quota prima che sopraggiunga l'inverno con i suoi freddi. Il luogo di partenza offre già di per sé curiosità ed elementi di interesse. Vagli Sopra si presenta come un borgo antico sospeso alle pendici del Monte Roccandagia, sormontato da un tipico e conservato paesaggio apuano a base di folti boschi e guglie di marmo bianco. Più in basso, Vagli Sotto sembra sonnecchiare appollaiato sulla sua collinetta lambita dal Lago omonimo, oramai divenuto simbolo e richiamo turistico per l'intera zona in virtù della sua fascinosa e triste storia. Il fondale del bacino custodisce ancora gelosamente un'intera vallata con tanto di campi, paese e campanile sommersi e sacrificati per la creazione dell'attuale diga-lago, ottenuta dallo sbarramento artificiale del torrente Ledron. Il risultato attuale è pittoresco e ridente se ci limitiamo ad osservarlo, non disturba il paesaggio naturale, ma fa corrugare la fronte e riempie di dubbi a pensarne gli antefatti. Il nostro percorso però ora ci porta in alto verso le rocce e i forti venti apuani, lontani dall'acqua. Troviamo il segnavia C.A.I. n.177 all'altezza delle ultime case di Vagli Sopra (725 m); il sentiero si arrampica verso Campocatino (1000 m), suggestiva conca prativa in cui risaltano le essenziali architetture rustiche di vecchi ricoveri pastorizi. Siamo a ridosso della possente struttura rocciosa della parete nord-est del Roccandagia (1700 m), ad 1 ora dal paese. Chi avesse tanta voglia di camminare e curiosare fra storie e leggende locali potrebbe andare a visitare la Cappella di S. Viano, aperta nella parete precipite del Roccandagia (30 minuti sulla visibile mulattiera che si stacca all'estremità sinistra dei prati). E' un santuario d'abri, cioè una grotta naturale incastrata nella roccia che l'eremita religioso adattava a ricovero con umili opere di muratura per viverci nella rinuncia e mortificazione più totale. Il nostro itinerario principale invece risale il margine destro del bacino di Campocatino e porta in 1 ora e 10 minuti al Passo della Tombaccia (1350 m) tenendo sempre la destra con un ampio giro. Ci troviamo sulla boscosa cresta del Roccandagia, immersi nel paesaggio apuano: dinanzi a noi si spalanca la Valle dell'Acqua Bianca, cinta dal Monte Cavallo, Tambura e Pisanino (1946 m, la cima più alta delle Apuane). Continuiamo a seguire il segnavia 177. Si aggira in costa la testata della valle, passando dal versante nord-ovest del Roccandagia all'ondulato versante nord del Monte Tambura, chiamato Carcaraia. La prossima tappa è il Passo di Focolaccia, spartiacque interposto fra il Tambura e il Monte Cavallo a 1650 m e ad 1 ora e 15 minuti di cammino dal passo precedente. Al valico si incontra anche la traccia segnalata da strisce azzurre che sale alla panoramica vetta del Tambura nel tempo di un'ora. Il nostro percorso ora scende leggermente fino ad incontrare il segnavia n.179 che ci guida nel tratto finale della testata della valle. E' un tratto di cammino molto suggestivo perché costeggia alla base le vertiginose pareti nord-est del Monte Cavallo. Si avvista poi sulla destra il tracciato di un sentiero non evidente ma ben segnalato dalle consuete strisce azzurre che sale in vetta al Pisanino. I 1680 m di Foce di Cardeto sono ormai prossimi. Ci ritroviamo stretti in una piccola sella rocciosa che spezza la corsa al crinale dividendo il Monte Cavallo dal Pizzo d'Altare. La cosiddette Foce (45 minuti circa dal Passo della Focolaccia) regala sorprese visive d'effetto; basta sporgere lo sguardo al di là dei suoi pinnacoli per sorprendere gli umori misteriosi e fuori dal tempo di un'altra tipica vallata apuana. Dinanzi a noi si perde nella foschia autunnale la Valle dell'Orto di Donna e da qualche parte fuori vista il Rifugio Donegani, mèta del nostro viaggio. Alle nostre spalle lasciamo la Valle dell'Acqua Bianca. Inizia la discesa verso valle accompagnati costantemente dal nuovo segnavia n.178, un po' dissestato ma spettacolare sotto le guglie del Pizzo d'Altare. Incrociamo sulla sinistra il sentiero C.A.I. n.180, altra valida alternativa per raggiungere in pari tempo il Donegani passando dalla conca dell'Orto di Donna. Noi possiamo restare sul n.178 per non perderci la magia del bosco appenninico in versione novembrina. Numerosi tornanti si addentrano fra i suoi colori e fruscii sommessi fino a distendersi sul fondovalle, in località Serenaia a 1050 m. Qui la strada asfaltata distoglie dalla sensazione di essersi persi in un bel sogno, ma ci porta diretta con una breve salita di 100 m di dislivello al Rifugio Donegani (75 minuti dalla Foce di Cardeto), a compimento di una sostanziosa traversata fra le Apuane. Poco prima del rifugio si nota a sinistra l'innesto della variante n.180. Percorrendo invece la carrabile a ritroso si arriverebbe con un tragitto di circa 8 km ai paesi di Gramolazzo e Minucciano. Yalmar Tuan