Il Lago di Lucerna visto da quassù (grazie a un ascensore)

Ammirare il Lago di Lucerna dall'alto, con l'orizzonte sconfinato dei Quattro Cantoni della Svizzera, come se avessimo le ali, senza dover camminare e preservando così ancora tanto fiato per poterne rimanere senza, davanti a una vista unica. È un'esperienza che potrete vivere raggiungendo il Bürgenstock, un promontorio di 450 metri che si insinua nel bacino lacustre, fino a salire poi sull’ascensore dell’Hammetschwand, il più alto mai costruito in Europa all'aria aperta. Siete pronti per quest'avventura?

Sopra il Lago di Lucerna tra vertigini e rocce

L'ascensore più alto (e più veloce) d'Europa

Un nuovo resort da sogno