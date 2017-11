Un messaggio sulla sicurezza dalle guide alpine

Lorenzo Merlo Responsabile ufficio stampa Guide Alpine Lombardia Quando "Andersen", il primo uomo che si mise due legni sotto i piedi per muoversi meglio nella neve, ad un certo punto incontrò un pendio eccessivo, si cavò i legni e proseguì a piedi. L'idea d'aver rischiato di rompersi un femore non la conobbe mai. Non aveva bisogno di conoscenze tecniche per adattare il suo comportamento allo scopo della sicurezza. Aveva solo "sentito" l'eccesso. Quel "sentire" passa attraverso le orecchie della relazione con l'ambiente, sé incluso. Quando un Tuareg si avvia alla traversata insieme alla sua carovana, non ripassa il manuale di deserto, di tempesta di sabbia o di sopravvivenza sahariana. La cultura con la quale è cresciuto e nella quale si identifica è la sede della sua sicurezza. Una cultura forzatamente coniugata, scaturita e formata dalla relazione con l'ambiente. Per lo stesso motivo un camoscio sente quando poter attraversare una colata ghiacciata e quando no. E' per questo nocciolo che l'alpinismo è atto culturale, non sportivo. Con le stesse modalità del tuareg ogni giorno guidiamo la macchina e conduciamo la vita. Davanti ad una curva ghiacciata adottiamo un comportamento utile solo se determinato dalla relazione con "tutti" gli elementi in gioco, colti, intuiti, razionalizzati, consci e inconsci. La Tecnica, la Conoscenza stessa, se l'atteggiamento è tarato sull'ascolto, diviene elemento pari agli altri e con essi coniugato, quindi sfruttata al meglio. Non è certo ripetendo pedestremente quanto dice il cartello stradale che realizziamo la massima sicurezza. Ognuno di noi può condividere che davanti ad un passo pedonale oltre al verde del semaforo è opportuno dare un'occhiata in giro, ovvero, privilegiare le informazioni scaturite dalla relazione piuttosto che quelle preconfezionate. Una prevaricazione della dimensione razionale e una cultura intellettualistica, quale è la nostra, non favorisce il recupero di una identità corporea, del valore dell'ascolto, della relazione come principio delle cose. Siamo intossicati dalle idee, con la respirazione spesso superficiale. E' definitivamente passato il concetto di sport anche per le attività che si svolgono in ambienti aperti. Entro questa apparente innocua estensione dell'accezione, dal campo da tennis alla parete nord, convive simbioticamente una proposta d'atteggiamento inadeguata e contraddittoria per alzare la sicurezza. La sportivizzazione, il prestazionismo, l'attenzione alla "Quantità" delle cose, materiali ultima generazione, equipaggiamento come da pubblicità, "ce l'ha fatta mia sorella devo farcela anch'io", le tecniche concepite come il fondamento per frequentare le montagne non fanno che spingerci lontano dal centro: la nostra motivazione, la nostra dimensione, la nostra libertà gratificata. Che morale dunque? Parlare di sicurezza in questi termini è più efficace che citare il famigerato "rispetto per la montagna" o l'alter ego di "natura amica". La natura è la natura, per cavalcarla bisogna sentirla. Accedere a se stesso prima che alle tecniche, permette ad ognuno di riconoscere la sede del problema.