Senza quel peso sullo stomaco

Troppo spesso si crede di poter compensare gli abusi, che la voglia di stare in compagnia e il benessere economico consentono oggi con maggior frequenza rispetto ad un tempo. Consumare pasti di scarsa qualità e troppo ricchi di grassi, masticare frettolosamente quantità eccessive di cibo, non rispettare lo stimolo della fase quando si presenta e mangiare in condizioni di stress sono tutte cause molto comuni di una cattiva digestione. Alla lunga, invece, gli organi preposti, come ad esempio il pancreas che secerne lipasi per assimilare i grassi, amilasi per gli amidi e proteasi per le proteine, non riescono più a compensare il sovraccarico metabolico. Come correre ai ripari?