Sequenze di memoria

Un uomo, il suo paese. L?acqua limpida e la terra umida. Gli animali. Incontri nella natura. Degli amici. L?infanzia, l?adolescenza. L' idillio. Ma poi tutto cambia. Il paese e la sua natura vengono deturpati da un?industria chimica che continua ad arrecare danni al paesaggio e agli uomini. Dopo molti anni Ricotta torna al suo paese. Questo paese mutato, lasciato da adolescente col proposito di non tornare più. E questa volta non si tratta certamente di una vista di piacere: il suo amico d?infanzia, Gianni, si è suicidato. Forse. O è stato ucciso? O è stato costretto a darsi la morte? Ricotta vuole indagare, scoprire le motivazioni della tragedia. E per farlo non avrà solo bisogno del presente, ma del viluppo dei ricordi chiari e sbiaditi che riaffioreranno alla sua mente e in quella degli altri. Avrà bisogno degli abitanti del luogo, chi più, chi meno disponibile al dialogo. Di documenti. Di rivelazioni. Un avvincente giallo di uno dei migliori scrittori italiani del genere. Un altro romanzo della bella collana Verdenero di Edizioni Ambiente, che col pretesto della narrazione denuncia i temi scottanti dell?attualità e ?quel giro di soldi e potere che ruota intorno alla speculazione sull?ambiente?. Non solo per lo svago della lettura e il piacere del groviglio del giallo, ma per crearsi un osservatorio più consapevole del mondo in cui stiamo vivendo. Silvia Passini