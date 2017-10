Sessant’anni di storia BTicino

La storia del design per BTicino nasce nel 1948, con il lancio sul mercato della prima serie di interruttori, Ticino. Da allora, nell'arco di 60 anni, l'azienda è passata dalla produzione di semplici interruttori a sofisticate apparecchiature per la domotica, per consentire una sempre migliore gestione della casa. La mostra alla Triennale, dal titolo "Percorsi di design. Sessant'anni di storia BTicino" verte proprio su questo cambiamento, su questa "rivoluzione silenziosa" che BTicino è stata in grado di compiere, di pari passo con tutti gli altri e più vistosi elementi del design italiano. Le serie storiche da "Ticino a "Magic", e le ultime nate, da "Light Tech" a "Axolute" e "Axolute Black", che integrano design e esigenze di comfort, tecnologia e qualità della vita, sono presentate in un contesto suggestivo. Diversi elementi come abiti, mobili, tessuti, tappezzerie (curati da Chiara Colombi e Studio Ravaioli Silenzi) accompagnano i prodotti BTicino attraverso i vari momenti storici, ciascuno introdotto da brani musicali dell'epoca (grazie a Paolo Bocchi). Attenzione alle persone e qualità della vita, dunque. BTicino lo testimonia anche con la scelta di compensare le emissioni di CO2 della mostra con la creazione di metri quadrati di nuova foresta, grazie a Impatto Zero. Chiara Boracchi