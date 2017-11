Sesso: quello che i genitori non dicono

Stefania Piloni, ginecologa, e Gianfranco Trapani, pediatra, hanno lavorato con gruppi di instancabili ragazzi e hanno messo in luce i temi caldi del "disorientamento" sessuale, tracciando una mappa per i ragazzi in un nuovo libro: "Sesso, quello che i genitori non dicono" nuova produzione della casa editrice TEA. Il libro non parla in medichese e non si sottrae alle risposte che i ragazzi cercano: come si fa l'amore? Come si usa la pillola? Cos'è il il papilloma virus? Come lo convinco a mettere il profilattico? Cos'e' la pillola del giorno dopo? E ancora tanti altri quesiti che è meglio affidare agli esperti anziché al web o a un amico coetaneo. Il libro è una vera e propria guida pratica, un insieme di "dritte" , solidale ai ragazzi e ai loro guai, ma esplicito sui problemi medici legati alla sessualità. Il minorenne non e' minorato: in tema di sesso capisce tutto subito ed e' avido di informazioni. Quando un genitore evita di parlare di sesso non evita ad un ragazzo di farlo. Piuttosto lo espone a un rischio: molti ragazzi credono che per trasmettere una malattia venerea serva l'eiaculazione, pertando usano il profilattico solo due minuti al termine di un rapporto a rischio. E il crescente numero di gravidanze indesiderate nelle ragazze ci spiega quanto un vuoto educativo sia pericoloso e doloroso. Il libro non intende sostituire il genitore ma affiancare i ragazzi all'inizio della loro sessualità, un tema dove l'ignoranza non e' ammessa e dove il vuoto educativo può riempirsi di paure, di pregiudizi, di false credenze. E peggio ancora di virus e gravidanze indesiderate. Un libro da regalare ai propri figli per suggellare subito il patto più importante: il genitore è il miglior alleato per un figlio!