"Scrivere per il cinema vuol dire supportare l'immagine, scrivere per il teatro, amplificare la sonorità e il movimento degli attori. Scrivere un libro è molto diverso" risponde l'autore di questo "spazio indisciplinato dove tutto può accadere e accade".

"Sette per sette" è un geniale tour de force di personaggi, stile e intelligenza. Un thriller avvincente in cui sesso, fede, anarchia e misticismo, scrivono insieme la trama inquieta dell'uomo contemporaneo. Un riscatto da dogmi e verità immutabili, un incontro con il divino tanto dissacrante quanto reale, come la passione che incatena il protagonista a Lady L., l'inquietante regina della lussuria che, insieme ai suoi compagni, lo accoglierà e guiderà nella trappola di un misterioso castello, trasformandolo in un killer.