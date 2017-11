“So critical, so fashion”, la settimana della moda critica

Si terrà tra il 27 settembre e il 2 ottobre "So critical, so fashion", la settimana dedicata alla moda consapevole e critica. Ci racconta nel dettaglio cosa accadrà nel quartiere Isola, Chiara Righi, responsabile e organizzatrice della manifestazione. "L'esperimento, ci teniamo a ricordarlo, è il primo in Italia dedicato completamente alla moda sostenibile, e si compone di diversi elementi: sarà aperto il 27 settembre da una sfilata alla sua terza edizione, 'Dressed up', organizzata da Isola della moda, e continuerà poi nei diversi giorni con un market di vendita di capi e accessori di moda critica, con laboratori pratici e incontri sul tema 'Moda critica e microeconomie'. E naturalmente gli aperitivi: gli orari dell'evento sono serali, dalle 18:00 alle 23:00, e quindi un buon bicchiere di birra e qualcosa da stuzzicare ci sembravano assolutamente importanti!"

Alla settimana della moda critica, le novità non finiscono qui...

Immagine di copertina: ago e filo a rappresentare il lavoro onesto di una moda critica. ©gettyimages.com