Sformato di carciofi e silken tofu

Ingredienti per 4 persone 4 carciofi 200 g di silken tofu biologico 10 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato 16 cucchiai di yogurt greco 1 spicchio d'aglio sale marino integrale pepe di Cayenna olio extra vergine di oliva Preparazione Preriscaldare il forno a 180 gradi. Nel frattempo cuocere i carciofi tagliati a spicchi in una padella con olio, lo spicchio di aglio schiacciato, sale e un po’ d’acqua. Una volta cotti, ridurli in purea con il tofu utilizzando il mixer. In una ciotola capiente mescolare 8 cucchiai di parmigiano, lo yogurt, un pizzico di pepe di Cayenna. Aggiungere la purea di carciofi e versare la miscela in una teglia di medie dimensioni (o più cocotte piccole). Cospargere la superficie il parmigiano restante. Cuocere scoperto fino a quando lo sformato sarà dorato e il parmigiano in superficie gratinato (circa 35 minuti).

Foto in evidenza e foto interna © cookbooks.pc86.com

Foto interna © lesauce.com