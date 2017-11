Shell la deve pagare

La National oil spill detection and response agency (Nosdra) ha confermato che la perdita è stata causata da una falla in un tubo flessibile per l'esportazione del petrolio. Circa 40mila i barili finiti in acqua che hanno provocato danni a una superficie di 950 kmq.







Secondo la Shell, però, non ci sarebbero le basi legali per il provvedimento. L'intervento per evitare gravi ripercussioni all'ecosistema marino sarebbe stato portato avanti con professionalità e con il consenso delle autorità nigeriane. Ma secondo un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente la compagnia anglo-olandese non avrebbe fatto il necessario per ripulire l'area e investe ancora troppo poco per la manutenzione delle sue strutture.