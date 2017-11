Sherlock, crowdfunding da sogno per l’antifurto per bici made in Italy

Sherlock, la start-up che promette di salvarti la bici dai furti con l’uso delle nuove tecnologie, comincia una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo proprio nei giorni in cui sarà presente a Londra, in occasione dello Spin cycling festival dal 20 al 22 di maggio. Una raccolta fondi ambiziosa per la start-up di Torino che ragiona in chiave internazionale: trenta giorni alla ricerca di ben 80mila euro per poter produrre su scala l’antifurto high-tech per le biciclette.

Sherlock, prima del crowdfunding l'esperienza a Londra

Il ciclista inglese ha delle abitudini sull'uso della bici più in linea con il nostro target, spendono di più per la bici e per la sicurezza. Nella City di Londra, il quartiere finanziario, alle otto di mattina ci sono un sacco di persone in bici anche sportivi, con zainetto in spalla, una doccia a lavoro e si cambiano i vestiti. In Italia i numeri più piccoli ma in crescita, anche se un po' indietro rispetto al Nord Europa. L'impostazione e la produzione la stiamo pensando per realizzarla in Italia e nel torinese, a livello industriale è presente l'indotto Olivetti sul territorio dove sono ancora presenti competenze, infrastrutture e macchinari. Quando si lancia un prodotto nuovo avere i produttori vicini è più efficace e si ottimizza la produzione. Vogliamo avere anche l'orgoglio di riuscire a mantenere l'attività in Italia e generare lavoro in Italia.