Shiatsu come fenomeno sociale

Lo shiatsu, un vero e proprio fenomeno globale. Ma le posizioni sono varie e differenziate: c'è chi propugna uno shiatsu terapeutico che curi le patologie, chi sogna uno shiatsu energetico cinese che riequilibri le disarmonie: per la prima volta sono emerse più come ricchezza di possibilità che come contrapposizioni. La presenza, numerosa e qualificata, degli esponenti politici nazionali e regionali, e il contenuto dei loro interventi, ci hanno dato la dimensione della complessità e della difficoltà dei problemi che siamo chiamati ad affrontare nei prossimi mesi. In sintesi lo scenario del "dopo forum": a) L'opposizione a livello nazionale, che appariva solidale con la maggioranza nell'impostazione della legge sulle M.n.C., pare abbia recepito (se dobbiamo credere alla chiara dichiarazione dell'on. Giacco) la nostra proposta di creare un comparto autonomo dedicato alle Discipline Bio Naturali in cui lo shiatsu occuperà un ruolo di primo piano. Questo anerà le possibilità di una veloce definizione e approvazione della legge, o creerà le condizioni per l'approvazione di una legge che rispetti la naturale collocazione della nostra disciplina. b) Anche la maggioranza, a livello nazionale, appare meno compatta e allineata sulle posizioni dell'on. Lucchese che ci vorrebbe senza sbavature nel settore sanitario (con conseguente formazione triennale universitaria). c) A livello regionale una prima vittoria l'abbiamo conseguita facendo passare l'emendamento che istituisce il nuovo settore delle Discipline non Convenzionali. La prima legge del settore in Italia, e ciò costituisce un precedente importante, distingue nettamente tra le pratiche terapeutiche e le discipline (il monte ore di formazione è drasticamente diverso). d) Nelle altre regioni i Progetti di Legge presentati sono in alcuni casi già in fase avanzata di esame in Commissione e in almeno due regioni si stanno creando le condizioni per una rapida (due o tre mesi) approvazione. e) Tra le organizzazioni dello shiatsu promotrici del Forum si è creato un nuovo clima di fiducia e collaborazione che ha già dato il primo importante frutto (il Forum stesso) e darà nuovi e importanti frutti nel prossimo futuro. f) Ma soprattutto il movimento dei praticanti, il popolo dello shiatsu si è mobilitato, ha messo in campo la sua forza, ha preso consapevolezza che esiste, è compatto e può far pesare, come ha fatto pesare domenica 1° dicembre, la sua forza; e i politici presenti (e non presenti) hanno accusato ricevuta. E' un grande risultato; continuiamo a restare vigili e mobilitati; gli appuntamenti non mancano e, se sapremo muoverci con intelligenza e passione, entro il 2003 avremo una regolamentazione in molte regioni che rispetti lo shiatsu e promuova la pratica amatoriale e professionale della disciplina più bella del mondo. Claudio Parolin