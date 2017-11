Shiatsu e volontariato

Lo Shiatsu è un incontro tra due persone, attraverso lo strumento semplice e naturale delle pressioni manuali. È molto più di una terapia, è l'incontro tra la vitalità di chi fa le pressioni e la vitalità di chi risponde alle pressioni che genera un fenomeno nuovo, istantaneo, miracoloso a cui ambedue i "praticanti" attingono per star meglio, per essere più vitali, per vivere meglio. Proprio perché lo Shiatsu stimola l'espressione delle nostre migliori risorse vitali, in qualsiasi condizione ci si trovi, è ottimo per l'atleta nel pieno delle proprie forze e al malato terminale alle soglie del trapasso; proprio per questo è un perfetto "contenitore" per tutte le situazioni in cui una persona debole, svantaggiata, in difficoltà su qualsiasi piano, ha bisogno di aiuto e di sostegno. Senza distinguere se il bisogno è fisico, psichico, morale, spirituale o altro, perché nella vita vera queste distinzioni non esistono e la persona è semplicemente la persona, e il risveglio vitale non può che essere globale e interessare tutte le sue manifestazioni. Esiste un tessuto ramificato e capillare di Shiatsu "vissuto" dai più disparati soggetti, che lo praticano per il gusto di praticarlo, di trarne beneficio e godimento, di incontrarsi con altri su un piano di uguaglianza e di aiuto reciproco. Ragazzini delle scuole medie e superiori, anziani delle associazioni e dei circoli, giovani dei centri sociali e lavoratori dei c.r.a.l., coppie "in gravidanza" e camionisti in pausa che si trattano a vicenda e trovano nella pratica dello shiatsu benessere, comunicazione, rilassamento e educazione al rispetto di se stessi e soprattutto degli altri. Professionisti, praticanti esperti, studenti in formazione, principianti volonterosi si mettono a disposizione di associazioni, fondazioni, istituti di assistenza, sostegno, cura per tutti i tipi di disagio. Dalla comunità di tossicodipendenti al circolo anziani, dall'associazione di genitori di handicappati al centro psicosociale, dal carcere minorile al centro di neonatologia, è difficile pensare ad un ambito in cui la pratica dello shiatsu non possa essere d'aiuto e non sia già penetrato. Nascono in continuazione realtà piccole e grandi di aiuto e collaborazione ad esempio con Progetto LILA (per l'aiuto ed il sostegno di tossicodipendenti e sieropositivi) o la presenza presso diversi istituti geriatrici e di accoglienza o ancora l'impegno all'interno del carcere femminile di Como e il Beccaria di Milano, il tutto per offrire un contatto, un gesto e un pò di ascolto. Il benessere nello Shiatsu nasce dalla collaborazione tra persone disposte a relazionarsi liberando le loro migliori potenzialità vitali e esprimendo il meglio di sé. È un incontro in cui è la vita che conta, non l'intelligenza, la forza, la scaltrezza, la ricchezza o altro, e spesso di vita e di umanità colui che ha bisogno, colui che è nel disagio, ne ha da vendere. Claudio Parolin fondatore e responsabile dell'Accademia Italiana Shiatsu Do