Shiatsu: il “non fare”

Basato su uno dei cardini della filosofia taoista e del pensiero orientale, la realizzazione del "vuoto", ku, e della "non intenzione" o musho toku, costituisce un monito di sicuro effetto soprattutto per la nostra occidentale e modernissima tendenza a concretizzare e finalizzare ogni pensiero e ancor di più ogni azione. Ecco che il "non fare", il wu wei dei testi taoisti, aiuta il ripristino della spontaneità originaria che, nella terapia, si traduce facilmente con la naturale tendenza al riequilibrio di ogni sistema, quando se ne dispone la condizione ideale. "Non agire" significa infatti "lasciar agire" qualcosa di superiore. Forse unico metodo davvero efficace in senso "altamente" terapeutico, richiede però uno sforzo molto grosso, unitamente ad un corretto senso di umiltà: quello di sottrarsi all'influenza del mentale che porta, per sua natura, ad attaccarsi ad un "bersaglio" per lo più fallace e illusorio, come può essere la rimozione di un sintomo o, peggio, la gratificazione dell'ego che deriva dalla possibilità di raggiungerla. E qui ci vuole davvero molta attenzione (e comprensione). Almeno per non cadere nell'illusione virtuale, o nel ismo, dell'estremo opposto. Facciamo un esempio. Una persona mi chiede, più o meno esplicitamente, un aiuto. La mia presenza, il mio ascolto è già molto. Unisco il "rispetto" verso il suo disagio, nel senso che non lo giudico. Metto la mia mano, simbolicamente il mio cuore, la mia attenzione, il mio intento, a sua disposizione, anche solo per un minuto ma, in "quel" minuto, sono lì, ci sono, per lei, con tutto me stesso. Vale a dire che il mio pensiero non fugge, né verso le mie preoccupazioni personali, né verso le possibili strade da percorrere per aiutarla. Fin qui è l'"esserci". Il "non fare", può essere invece pericoloso, se non ben compreso. Chi si rivolge al terapista chiede, in genere, sia un aiuto "pratico" che un sostegno. Non bisogna dunque ignorare il sintomo e neppure "limitarsi" a risolverlo. Altrimenti si va dal medico, dall'omeopata, e via dicendo. Chi possiede il grande strumento interpretativo che la medicina orientale offre, valido non solo per "curare" ma anche per "comprendere" cosa è successo e perché si è generato lo squilibrio, deve utilizzarlo per "guidare" la persona verso la comprensione e la reintegrazione del suo problema. Wu wei, allora, non è "non fare", bensì "fare senza fare". E' diverso. Prendere per mano il paziente, offrigli il proprio appoggio e la propria comprensione non basta: bisogna saperlo guidare fuori dalla nebbia e bisogna saperlo fare, con gli strumenti adeguati e senza appropriarsi delle sue conquiste. Aiutare a ritrovare la strada. Per questo il non agire non va confuso con l'inerzia (né con l'incompetenza). "Non fare" è interiorizzazione dell'agire, è musho toku, assenza di intenzione ma disposizione, chiarificazione di un Intento Profondo che ha precise basi, finalità, strategie e, anchesì, tecniche da utilizzare allo Scopo. Loredana Filippi