Shiatsu Psicosomatico. Tra corpo ed emozioni

Con queste parole si apre Shiatsu psicosomatico tra corpo ed emozioni scritto da Gianna Zannella, terapista della riabilitazione, terapista shiatsu. Un nuovo modo di presentare, proporre ed entrare nel mondo dello shiatsu. Non solo un massaggio dunque, ma un percorso, un viaggio che il terapista fa ogni volta e in modo sempre diverso, assieme ad ogni suo paziente. Unico obiettivo il benessere, la salute di ognuno, attraverso un attento, consapevole, paziente lavoro del corpo, dell'anima, del cuore per riconoscere, accogliere e sciogliere blocchi, disequilibri, corazze, malesseri, quali espressioni di uno stile di vita lontano dalla propria ghianda, originaria e autentica sorgente di vita e di energia. Prendersi cura di sé, è a questo che con lo shiatsu psicosomatico ci si apre, una cura totale da cui non viene escluso alcun elemento: ogni piccolo gesto, ogni modalità di comportamento, ogni abitudine di vita quotidiana, comprese l'alimentazione, il sonno, la postura assumono un preciso ruolo nella cura del sé. Il non darsi e non dare a per scontato è la chiave che consente di accedere alla rinascita, alla metamorfosi e l'autrice si appella all'antica saggezza della Medicina Tradizionale Cinese per cui tutti i fenomeni dell'universo sono la manifestazione di un'unica fonte di energia, l'energia vitale. Quando si coltiva giorno dopo giorno, con dedizione e con amore questa unità dentro e fuori di noi, ascoltando e facendosi guidare dal corpo, tutto cambia. Il battito del cuore, il ritmo del respiro, l'intero sistema immunitario, ogni singola cellula rispondono con gioia al modificarsi dell'universo corpo-mente-spirito e allora la pelle diventa più morbida, gli occhi più lucenti, il sorriso più solare, persino l'umore fiorisce a nuova vita. L'immagine della copertina del libro è un meraviglioso ponte, un veicolo di incontro tra occidente e oriente, espressione metaforica e simbolica di integrazione e unità, quale migliore via e strumento di rinascita profonda e di meritato benessere. Lo shiatsu psicosomatico è il ponte che quotidianamente Gianna Zannella getta per offrire ad ogni suo paziente l'opportunità di accedere all'armonia e all'equilibrio originario. Daniela Milano