Shiatsu Zen

Che cos' e lo zen shiatsu? Lo zen shiatsu è lo shiatsu così com'è, né più né meno. Perché ciò che caratterizza lo zen shiatsu è un metodo di pratica globale, che impegna tutto l'essere, come è tipico del metodo zen. Nella Scuola Zen di Shiatsu, il maestroTetsugen Serra, monaco e maestro buddhista zen, fondatore e guida spirituale del monastero zen Ensoji Il Cerchio, diplomato Shiatsu Master alla scuola di S. Masunaga, lo Iokai Shiatsu Center in Tokyo, ha fortemente caratterizzato la sua pratica shiatsu proprio attraverso la pratica della via zen. Quali sono gli elementi che caratterizzano un trattamento zen shiatsu? Il trattamento zen shiatsu si distingue per l'estrema semplicità, immediatezza, accessibilità e per la pulizia e il rigore dello stile. Ma come poter respirare la fragranza della primavera in una parola scritta? Come in tutto ciò che riguarda un'esperienza pratica, solo l'esperienza personale diretta può veramente dire. Ogni trattamento zen shiatsu e un viaggio di ascolto del corpo e di ritorno all'unita originaria di corpo, mente e spirito (o coscienza), in cui operatore e paziente sono altrettanto partecipi e attivi. Come si svolge una seduta di shiatsu zen? Chi riceve e disteso su un materassino di cotone (futon) in un ambiente silenzioso e accogliente, dove si creano le condizioni ideali per fermarsi e lavorare con se stessi: la mente entra in uno stato di rilassamento profondo dove il corpo riposa e ritrova le sue energie originarie, così come accade anche nella pratica dello zazen: la meditazione zen. L'operatore stabilisce un contatto diretto con il paziente tramite il tocco delle mani, senza alcun filtro di creme o oli. Ogni movimento terapeutico coinvolge tutto il corpo, originandosi (dal) ed esprimendo l'energia del centro Hara: tutto l'essere. A cosa va attribuita l'efficacia della terapia? Fondamentale è il percorso di evoluzione personale di consapevolezza che l'operatore compie con se stesso poiché è proprio grazie a questo che si manifesta al meglio sia l'abilità tecnica sia la capacità di stabilire un incontro profondo con chi riceve, ed è proprio chi "riceve" il trattamento che di volta in volta è il nostro "maestro nella pratica". Su quali punti agisce il trattamento zen shiatsu ? La pratica zen shiatsu predilige il lavoro di contatto profondo sulle aree energetiche e sui percorsi dei meridiani energetici nelle estensioni descritte dal maestro Masunaga, attraverso la tecnica di riequilibrio del Kyo e Jitsu. (Zen Shiatsu- Oashi Masunaga-Ed.Mediterranee). Ogni trattamento agisce su uno stato complessivo, all'unisono con il principio di unita delle tre sfere (corpo, mente, spirito o coscienza). In questo stato di sincronia e di naturalezza il ricevente ritrova il proprio originario e perfetto equilibrio psicofisico, superando blocchi energetici e disagi corporei ed emozionali. In questo modo si arriva ad alleviare e spesso anche a risolvere problemi specifici portando un sollievo immediato e un benessere sempre più stabile. Daniela Milano