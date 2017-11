Shotokan: Il Karate del maestro Gichin Funakoshi

Qualche decina di anni dopo quel giovane allievo (senpai) sarebbe diventato il capostipite di una gloriosa dinastia di maestri e il codificatore di una delle arti marziali tradizionali più rispettate, quello stile che, dal nome con cui firmava le proprie composizioni letterarie (Shoto), sarebbe divenuto famoso in tutto il mondo come karate Shotokan. Ben al di là di una semplice disciplina atletica, Gichin Funakoshi volle dare allo Shotokan un'impronta etica molto marcata, definendo l'insieme dei propri insegnamenti come "karate do", cioè la "via della mano vuota", e raggruppando i cinque precetti etici fondamentali nel Dojo Kun. Funakoshi studiò per decenni i vari stili di karate praticati nell'isola di Okinawa, dove si ritiene che diversi secoli prima fosse nata quest'arte marziale, e arrivò a codificare una forma di sintesi considerata tecnicamente perfetta. A Funakoshi si devono riconoscere gli indiscussi meriti di aver fatto conoscere e praticare il karate al di fuori dei confini di Okinawa, dapprima nelle altre isole del Giappone e successivamente in tutti gli altri continenti, e di aver definito quelle norme comportamentali che devono essere rispettate durante la pratica nel Dojo (scuola di arti marziali) come nella vita quotidiana. La dinastia di maestri giapponesi che discende direttamente del maestro Funakoshi è oggi ritenuta la depositaria della forma pura e tradizionale del karate do, e per chiunque pratichi quest'arte marziale con passione non vi è onore più grande di quello di poter diventare loro allievi. In Europa attualmente vivono e insegnano due tra i più illustri rappresentanti del karate shotokan, il maestro Kase (Francia) e il maestro Shirai (Italia). Daniele Cerra

indietro