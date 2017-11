Shuji Nakamura. Con i Led, il meglio deve ancora venire

Shuji Nakamura, insieme ai colleghi Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, ha inventato i Led a luce blu (blue light-emitting diode) nel 1993 e per questo, 21 anni dopo, ha ricevuto il premio Nobel per la Fisica. Una scoperta che si è rivelata sensazionale perché in grado di aumentare l'efficienza energetica e contribuire al taglio della CO2, responsabile dei cambiamenti climatici. Il 5 maggio Nakamura è stato a Como per l'inaugurazione del Festival della Luce (il festival di divulgazione scientifica promosso e sostenuto dall'associazione Città della Luce e organizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta che andrà avanti fino al 25 maggio). In questa intervista ha parlato della diffusione della sua invenzione nel mondo e del futuro del settore energetico e dell'illuminazione.