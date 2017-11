Aldo Nove. Si parla troppo di silenzio

"Cosa sarebbe successo se…?" Quante volte capita di pensarlo! Se le cose fossero andate diversamente, se avessimo preso una strada piuttosto che un'altra. Se fossimo stati in quel posto. Se avessimo parlato con quella persona. Se fossimo nati in un'altra epoca. Se, se, se. Bizzarrie? Bislacche congetture? Arditi pensieri? E se due grandi artisti si fossero incontrati? Ecco, questo libro mette in scena un tipico "cosa sarebbe successo se". Se due delle personalità più illustri dell'arte americana del Novecento si fossero conosciute: lo scrittore Raymond Carver e il pittore Edward Hopper. Hopper, ormai pittore affermato, durante un viaggio con la moglie Jo, ispirato, si ferma vicino al fiume Butte Creek, in California, per dipingere un paesaggio. Qui, conosce Raymond Carver. E dal "se" nasce la storia. L'autore, Aldo Nove, partendo dal pretesto dell'incontro tra i due artisti, mette in scena un'architettura per un racconto molto delicato e poetico in cui dà un saggio delle sensibilità dei due artisti. I puristi, gli intenditori e gli amanti dell'arte dei due protagonisti, forse potrebbero vedere questo libro come una forzatura. Ma, uscendo da questo schema e considerandolo per quel che è, ovvero un racconto, un'espressione artistica, un "incontro immaginario" si può apprezzare la messinscena e lo stile dell'autore. D'altronde, come si legge in una battuta di Carver, "essere qui con la capacità di esserci a bocca aperta, è il senso di tutto, te lo dicevo prima". Quindi, consigliamo di leggere questo libro e di rimanere a bocca aperta per lo stile e il lirismo di alcune scene. Viene voglia di conoscere a fondo l'opera dei due artisti, di sapere di più sulle loro personalità. Per comprendere meglio i dialoghi immaginati in questo libro. Per comprendere meglio quel realismo che accomuna e avvicina i due artisti, anche in questi ipotetici dialoghi. "Quanta fantasia c'è nel reale, nella vita di tutti i giorni. Si tratta di ritrarla nel modo giusto, di darle forma, o parola, ombra o silenzio, luce che immobilizza o buio che sospende." Dice Hopper nel libro. Ecco, Aldo Nove ha ritratto la fantasia 'nel modo giusto' in questo libro. Ha posto oggetti e soprattutto soggetti nello stesso luogo, sotto le luci giuste. E ci ha dato un'idea di che cosa sarebbe successo se… Raymond Carver e Edward Hopper si fossero incontrati.