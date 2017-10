Siamo tutti donne!

Oggi è il giorno della donna. Una società che impara a onorare la donna, a onorare il femminile, è una società che impara a rispettare anche gli anziani, i bambini, i poeti, gli animali, gli alberi, la Terra nel suo insieme... Madre terra! Lo dimostra l'antropologia, lo studio delle società dei nativi americani, degli indios, degli aborigeni australiani... primitivi? Primitivi siamo noi "all'età del ferro dell'era planetaria" dice il sociologo Edgar Morin, primitivi che stiamo soltanto ora cominciando a capire che siamo tutti parte di un unico pianeta, la terra, in cui il mascihle e il femminile sono le due polarità necessarie alla vita. Primitivi siamo noi che abbiamo eletto il maschile - la logica, il pensiero, l'analisi, l'azione, la competizione, il conflitto - a legge nella nostra società sottomettendo e reprimendo il femminile - l'analogia, la sintesi, la contemplazione, la collaborazione, l'amore per la vita. Primitivi siamo noi, che tolleriamo la discriminazione delle donne, il sopruso, la violenza domestica, lo sfruttamento sessuale, l'infibulazione, i diversi livelli di salario... come normali. Oggi è il giorno della donna. Tutto l'anno dovrebbe essere il giorno della donna. Perché il femminile è una parte di ognuno di noi, maschio o femmina che sia. Il femminile è l'accogliente, l'emotivo, l'intuitivo, il legame con la forza della vita e col mistero della vita. Un uomo capace di riconoscere e valorizzare queste parti di sé diventa capace di rispettare e interagire davvero alla pari con le donne. Ecco perché questa giornata ci riguarda tutti. Questo possiamo festeggiare oggi, il recupero del femminile nel nostro qui e ora. M.D. Immagine: scultura di Luis Chamizo