Sicurezza in auto, per risparmiare sull’assicurazione basta investire su optional innovativi

La sicurezza in auto continua ad essere un tema critico: ogni anno 1,25 milioni di persone muoiono in un incidente stradale. Il dato preoccupante emerge dal report sulla sicurezza stradale Global status report on road safety 2015, presentato dall’Organizzazione mondiale della sanità lo scorso ottobre. Nonostante gli ultimi anni abbiano registrato un miglioramento, siamo ancora lontani dall’obiettivo proposto per il 2020 di dimezzare il numero dei morti e dei feriti della strada. Ma se gli incidenti, specie quelli gravi, sono in diminuzione, in molti paesi d’Europa, Italia inclusa, ad essere in preoccupante aumento sono i piccoli incidenti, quelli causati soprattutto dalle distrazioni. L’uso sconsiderato del telefonino è fra i maggiori imputati. Ma anche l’errore umano nelle manovre, una distrazione, un colpo di sonno, possono essere cause di incidenti più o meno gravi.