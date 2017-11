Lombardia con Ambrosoli, Simona Roveda candidata

Darko Pandakovic, Laura Barresi, Moritz Mantero, Simona Roveda, Mauro Oricchio: saranno i cinque candidati chiamati a rappresentare la società civile e i cittadini attivi nel Patto Civico voluto da Umberto Ambrosoli. Una lista che, secondo lo stesso Ambrosoli, «è espressione di storie ed esperienze di cittadine e cittadini che hanno a cuore il bene comune». La lista è nata grazie alla sinergia tra diverse forze civiche del territorio in accordo con il candidato Presidente. L'obiettivo è dare spazio a una società civile matura e portatrice di valori essenziali. Si tratta infatti di cinque rappresentanti di mondi differenti tra loro, ma uniti nell'impegno di "rigenerare" la Lombardia. Questi sono i presupposti della loro scelta: legalità, sostenibilità, valorizzazione delle amministrazioni locali e rinnovata attenzione al sistema produttivo e occupazionale. È importante che in ogni provincia lombarda sia presente la Lista del candidato Presidente Umberto Ambrosoli. Per questo nella provincia di Como è necessaria una raccolta di mille firme a sostegno della lista. In questi Comuni ci si può recare presso gli uffici e chiedere di poter firmare le liste "Lombardia con Ambrosoli - Patto civico" lì depositate: Albese con Cassano, Alzate Brianza, Blevio, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cantù, Carate Urio, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Como, Cucciago, Erba, Faggeto Lario, Fino Mornasco, Gironico, Maslianico, Menaggio, Moltrasio, Montorfano, Olgiate Comasco, Orsenigo, Uggiate Trevano, Villaguardia, Vertemate. Ecco un inciso sulle motivazioni che hanno portati i cinque candidati ad accettare l'impegno. Simonetta Sottocasa, detta Simona Roveda «Onestà, credibilità, concretezza, trasparenza, rispetto per le persone e l'ambiente sono valori imprescindibili per una società che vuole costruire il suo futuro. Ho riconosciuto e apprezzato questi stessi valori nel progetto di Umberto Ambrosoli, da qui il mio impegno per una nuova Lombardia, 'pulita', moderna e sostenibile». Darko Pandakovic «I motivi per cui ho aderito alla Lista Civica di Ambrosoli: la delusione di tante persone che ritengono irreparabile il danno prodotto della politica; le aspettative di tanti giovani di cui non possiamo sacrificare le potenzialità e l'avvenire; la bellezza delle terre lariane di cui non si può continuare a fare scempio e rapina nell'interesse di pochi; la fierezza della gente operosa e onesta che desidera una gestione pubblica limpida e costruttiva; la fiducia che dopo tempi corrotti e segnati dall' individualismo non possa tardare una collettiva ripresa morale». Laura Barresi «L'orientamento del mio percorso pubblico segue tre semplici valori, per me fondamentali: responsabilità, partecipazione ed equità, questo è ciò che mi ha spinto a mettermi a disposizione di questo progetto». Maurizio Mantero detto Moritz «La motivazione per aver aderito alla lista civica di Umberto Ambrosoli è legata allo stesso concetto di impegno civico che ha spinto il candidato Presidente a mettersi in gioco personalmente». Mauro Oricchio «In questi anni di tremenda crisi economica e di cattiva amministrazione del bene comune, il Terzo Settore è stato un pilastro fondamentale capace di sostenere le nostre comunità. L'esperienza maturata in questo ambito mi porta a scegliere di candidarmi per portare questo stile all'interno di un nuovo modo di fare ed intendere la politica».