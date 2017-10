Sintomi di guarigione

Il Metodo Bates consiste nel creare le condizioni per le quali l'occhio è già a fuoco ancor prima che la mente ne debba interpretare i segnali visivi. Queste condizioni sono naturali e spontanee, e non richiedono sforzo o fatica alcuna. La vista imperfetta richiede invece sforzo e fatica continui, ed è per questo che quando si passa da vista imperfetta a vista perfetta si prova una sensazione di sollievo e di alleggerimento energetico che non è facile descrivere. Non possiamo accettare che la vita in generale sia una fatica, né tantomeno che la vista comporti fatica. Poiché gli occhiali da vista non fanno altro che nascondere la fatica della vista imperfetta, accettare consapevolmente di indossarli vuol dire aggravare la nostra condizione. Cosa fare? Vanno eliminati. Secondo Bates, è possibile correggere velocemente tutti i tipi di difetti di refrazione, temporaneamente in pochi minuti e permanentemente grazie al trattamento continuativo. Grazie ai trucchi e agli stratagemmi mentali che si imparano durante il trattamento (che è sempre un "auto-trattamento" che può essere facilitato da un educatore visivo che ha già guarito la sua vista o che l'ha portata a 20/10), si ottiene la cessazione dello sforzo che si fa per vedere. Se il trucco o lo stratagemma impiegato non ha effetto quasi immediato, cioè non chiarisce la tabella di controllo che si sta guardando, allora lo si deve abbandonare, giacché coltivare lo sforzo mentale è un errore che ritarda sempre la guarigione. Proseguendo nell'auto-trattamento, man mano che i momenti di visione migliorata o perfetta si fanno sempre più frequenti e automatici, potranno affiorare dei sintomi particolari di stanchezza o fastidio negli occhi. Questi sintomi sono positivi perché indicano che lo sforzo cronico da inconscio sta diventando cosciente. A questo punto, poichè quando una cosa diventa cosciente non è più dannosa, essa può cominciare a servire da guida, come cosa da non fare, per continuare sulla buona strada. In questi casi occorre fermarsi, sedersi, chiudere e riposare gli occhi mediante palmeggiamento o altri metodi di rilassamento, e poi riaprirli, facendo attenzione a non ricadere ancora nello sforzo. Rishi Giovanni Gatti