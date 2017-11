Siria, i rifugiati sono oltre 2 milioni

Un rifugiato ogni 15 secondi, 5mila al giorno, 1,8 milioni negli ultimi dodici mesi. Sono questi i numeri della guerra civile in Siria riportati dalle Nazioni Unite. Numeri impressionanti visto che un anno fa i siriani che avevano attraversato il confine per raggiungere altri paesi erano 230.671 mentre oggi il totale ha superato i 2 milioni. "La Siria è diventata la più grande tragedia di questo secolo. Un disastro umanitario vergognoso che ha causato sofferenza e una migrazione senza precedenti nella storia recente", ha dichiarato Antonio Guterres, l'Alto commissario per i rifiugiati dell'Onu. "L'unica consolazione è l'umanità mostrata dai Paesi vicini nell'accogliere e salvare le vite di così tante persone" ha concluso Guterres commentando i dati del mese di agosto che contavano 716mila rifugiati in Libano, 515mila in Giordania, 460mila in Turchia, 168mila in Iraq e 110mila in Egitto. Non vanno dimenticati nemmeno i rifugiati interni, ovvero le persone che hanno abbandonato le loro case pur senza aver attraverso alcun confine. Queste sarebbero 4,25 milioni portando il totale a oltre 6 milioni, quasi un terzo della popolazione totale. Una situazione che, tra le altre cose, ha bisogno di sostegno anche economico per essere gestita. Un sostegno di gran lunga superiore rispetto ai fondi attualmente a disposizione dell'Unhcr.