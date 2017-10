Skin sulla pelle

Intervista a Skin, voce degli Skunk Anansie. Parliamo dell'idea del titolo "Fake Chemical State": fondamentalmente la società è dipendente da stati di alterazione della coscienza raggiunti in diversi modi. Come ti è venuta l'idea? Ero a Ibiza e stavo pensando"come potrei chiamare il mio album?". All'inizio avevo pensato a "37 days", perché abbiamo impiegato 37 giorni a registrarlo. Poi, mentre stavo suonando, un ragazzo si è diretto verso la console, urtando i miei dischi e io ho urlato "Ehi uomo! Attento, sei in uno stato chimico!" e avevo messo un pezzo dei "Chemical Brothers"… tutto tornava. Poi, ripensandoci, mi sono detta che non era niente male, davvero! Ed è successo così, che quest'idea mi si è stampata in testa, l'ho scritta sulla copertina degli appunti del disco ed è rimasta lì. In effetti esistono diversi modi in cui le persone possono leggere questa cosa, come ci sono posizioni politiche differenti che riguardano il vero significato di "stato di alterazione chimica". Pensi che sia più problematico che i giovani possano assumere droghe sintetiche nei locali o ad esempio, come accade negli Stati Uniti e in altri paesi europei, che a 12, 13 anni gli vengano prescritti psicofarmaci? Ma, sinceramente, qual è la differenza? Il fatto di essere troppo liberi di trovare nelle droghe la soluzione per qualsiasi cosa: a volte perché siamo pigri e la prendiamo per concentrarci, a volte per divertirsi… È interessante vedere quanta ce n'è nella nostra società, nella vita di tutti i giorni; e non sono neanche particolarmente sicura di quale sia la differenza tra ecstasy, cocaina, droghe sintetiche, Prozac o cose del genere. Per me quello che ti prescrivono alle volte è anche peggio. Non ho una posizione definita, trovo solo interessante partecipare al dibattito, perché in fondo questa realtà ci circonda: le droghe per divertirsi sono qui fuori, così come i farmaci che ti prescrivono; tutti ne siamo in qualche modo coinvolti, io compresa. Chiunque prende una pastiglia per il mal di testa lo è. Ritornando invece alla musica. Gli Skunk Anansie hanno composto pezzi rock e punk mentre il brit-pop era al suo massimo. È stato un successo incredibile. Con il tuo album da solista hai riscoperto questo lato duro o è riemerso mentre facevi i tuoi nuovi dj set? "Fleshwounds" era un disco molto cupo, perché quello era l'umore del momento, dovuto soprattutto alla rottura degli Skunk Anansie e alla fine di un legame per me molto importante. Mi sentivo negativa, chiusa, amareggiata e questo stato d'animo ha influenzato l'album, che se avesse avuto un colore sarebbe stato il blu. Sicuramente c'era anche una ricerca di me stessa e dei miei suoni e mi sono concentrata unicamente sui testi delle mie canzoni, perché era tutto quello in cui volevo essere migliore, che è ciò che poi è risultato. Questo disco è molto più comunicativo, più vivace e contiene molti spunti che ho preso suonando in dj-set o sentiti in discoteca. Le nuove canzoni trasudano energia, sono brillanti, coinvolgono. Ha subito l'influenza di nuovi suoni, preferisco assorbire più dalla cultura contemporanea che da quella precedente. Hai lavorato con il produttore degli Strokes, Gorden Raphael. Come è andata? L'idea era di andare da Gordon con il materiale che avevo preparato sperando che mi dicesse: "È fantastico, devi solo fare così, così e così" e non "Sì, bello… ma questo potresti sistemarlo così…" e via dicendo. Lui mi ha detto: "È splendido così com'è" anche perché non mi aveva mai sentita. Puoi raccontarci qualcosa su "Just let the sun" e "Purple", due pezzi tratti dal tuo nuovo disco che hai deciso di suonare qui con noi oggi? Come ti sono venuti in mente? "Just let the sun" è stato scritto come se mi rivolgessi a un'ipotetica sorella, che ti rassicura e ti dice che tutto andrà per il meglio, perché ce l'hai messa tutta e tu sei contento per ciò che hai fatto e del tuo risultato. "Purple" è un brano molto più cupo, più dark, più profondo. Parla dell'amore che a volte può imbarazzare, al punto da sfigurare, deformare. Quando si ama molto qualcuno, l'ossessione per la persona amata ti trascina in situazioni davvero sgradevoli, luoghi in cui non vorresti essere. E questa canzone racconta questo stato d'animo e il viola credo sia il colore che meglio lo rappresenta. Raccontaci qualcosa riguardo alla tua esperienza con la band italiana Marlene Kunz. Eri presente alla prima uscita del loro album con "La canzone che scrivo per te" e ora hanno lavorato con te per "Take me on". Sì, loro hanno avuto un incredibile successo in Italia con quella canzone e per moltissime settimane sono stati tra i primi in classifica, la canzone è splendida e ciò significa che ora sono pronti a godersi il successo a un livello così alto… Ho pensato che i Marlene Kunz sarebbero stati fantastici, li ho chiamati e ho chiesto: "Potete venire quì domani?" Abbiamo provato il pezzo in un giorno, il giorno dopo abbiamo registrato e la sera ci siamo ubriacati. Siamo andati prima a cena fuori e poi in un locale gay a Hoxton (quartiere a est del centro di Londra), dove ci sono molti posti carini. Tutti i miei amici gay mi chiedevano: "Chi sono i tuoi amici? Chi sono i tuoi amici?" Tre ore dopo erano in mezzo alla pista a saltare per tutta la discoteca… È stato divertente… Anche se li ho lasciati lì! Ah, allora non sai cos'è successo ai Marlene Kunz? Mi hanno chiamato il giorno dopo a mezzogiorno, prima di ripartire, dicendo che avevano passato una bella serata.