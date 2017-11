Slow Food al Parlamento europeo per dire no agli ogm

"Non ho argomenti per dire che gli ogm sono nocivi, quello che invece è vero è che impollinano i campi agricoli convenzionali e biologici. E questo non va bene?. Queste le parole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, intervistato durante i vari incontri a Bruxelles con gli europarlamentari. Gli agricoltori hanno il diritto di scegliere cosa coltivare, secondo Carlo Petrini, ma quando ci sono di mezzo gli ogm non ci sono garanzie sufficienti contro il rischi di impollinazione. I brevetti degli organismi geneticamente modificati, inoltre, sono di proprietà delle aziende produttrici che le vendono ed esigono anche il pagamento di royalties dagli agricoltori che le utilizzano. Le sementi dovrebbero invece appartenere alle comunità rurali, precisa Petrini, che aggiunge ?in base a questa invasione della politica degli ogm, in India si è verificata una situazione drammatica: oltre 20.000 contadini si sono suicidati perché non potevano pagare le sementi e i pesticidi necessari per coltivare transgenico?. Questi i punti salienti del promemoria in materia consegnato ai parlamentari europei da Slow Food: