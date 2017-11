Smartphone senza rete? Ecco il lampione a banda larga

Come sarà l'illuminazione cittadina di domani? Ericsson e Philips la immaginano efficiente, connessa e intelligente. I due colossi hanno realizzato una partnership per immettere sul mercato un nuovo modello di illuminazione stradale a led dotato di connettività, il Zero Site. In città densamente popolate e sempre più mobile, dove la banda larga spesso è insufficiente, questa soluzione sarà in grado di fornire migliori prestazioni insieme ad un servizio di illuminazione pubblica intelligente ad alta efficienza.