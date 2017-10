Smog estivo… uno spiraglio di luce

Smog: gli ossidi d'azoto provocano, in una reazione chimica con gli idrocarburi, la formazione d'ozono al suolo. L'ozono è un gas irritante e cancerogeno ed è la principale componente dello smog estivo. Ultimamente sono apparsi sui giornali degli articoli dove la formazione dell'inquinamento estivo veniva ricondotta agli alberi. Ma soltanto la presenza nell'aria di ossido d'azoto permette la formazione del gas ozono in misura considerevole. Quindi una tecnologia che consente di ridurre drasticamente quest'emissione avrà effetti notevoli sulla qualità dell'aria, soprattutto nel periodo estivo. La nuova tecnologia è stata sviluppata in Svizzera in partenariato tra economia privata e ricerca scientifica, con il sostegno (40% dei costi) della Confederazione. Viene utilizzata da oltre un anno e mezzo su un bus prototipo che presta servizio in un comune vicino a Zurigo. I risultanti vengono definiti "straordinari": col nuovo sistema di denitrificazione, le emissioni inquinanti del bus sono conformi a quelle stabilite dalla norma Euro 5, che entrerà in vigore in tutta l'Europa fra cinque anni. Con l'aggiunta del filtro per particelle, le emissioni inquinanti si riducono addirittura del 95%! Per autocarri e bus con motori diesel finora non esisteva alcun sistema per poter limitare le emissioni di ossido d'azoto, paragonabile al catalizzatore a tre vie dei motori a benzina. Il sistema svizzero, che pesa 50 chilogrammi, funziona in maniera indipendente dal motore e la sua produzione, allo stato attuale, costa sui 20 mila Euro. Può essere installato su tutti i veicoli diesel, anche sui modelli più vecchi, che passano così direttamente dalla norma Euro 1 a quella Euro 5. La nuova tecnica di riduzione degli ossidi d'azoto funziona grazie ad un agente riduttore aggiunto ai gas di scarico. L'agente riduttore trasforma all'interno del catalizzatore gli ossidi d'azoto (formula chimica NOx) in azoto (N2) e vapore acqueo (H2O), due elementi inoffensivi. Da parte sua il catalizzatore d'ossidazione consente la post combustione del monossido di carbonio (CO) e degli idrocarburi (HC), che si trasformano in biossido di carbonio (CO2), non tossico. Rita Imwinkelried