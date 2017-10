Sms, non più solo messaggini

In Italia, secondo una stima realizzata da Telecom Italia Mobile per l'anno passato, abbiamo spedito una media di 15 milioni di messaggini al giorno, con un picco di 275 milioni di sms nella sola notte di Natale. Ma se fino a oggi sono stati i più giovani a utilizzare questo comodissimo strumento di comunicazione istantanea, oggi si moltiplicano le iniziative che sfruttano le potenzialità di questa tecnologia. Come "Sms Vocali", servizio nato grazie a un accordo stipulato tra Tim e l'Associazione Nazionale Privi Vista (ANPVI), che permette ai non vedenti di inviare e ricevere messaggi sms sul proprio telefonino. Proprio così, l'operatore telefonico italiano ha prodotto speciali schede Gsm capaci sia di inviare testi in forma vocale (anzichè scritta), sia di "tradurre" un sms ricevuto in un messaggio voce. L'tilizzo dei messaggini per scopi "collettivi" non si ferma certo qui. Da alcune settimane i cittadini di Helsinky, in Finlandia, possono consultare sul display dell'handy gli orari di autobus, tram e metrò. "Reitti", così si chiama il piano messo a punto da Ytv (l'autorità che coordina i trasporti pubblici della capitale finlandese) con il supporto dell'operatore mobile Sonera, funziona con un semplice sms: basta inviare un messaggino al numero "16400", indicare la strada di partenza e quella di arrivo con tanto di numero civico, e aspettare di leggere la risposta. Entro pochi secondi l'utente in attesa saprà quali mezzi prendere e dove eventualmente cambiare per giungere in tempo a destinazione. Un'altra iniziativa interessante arriva dall'Inghilterra. I cittadini di Birmingham e Coventry, nella regione delle West Midlands, possono inviare, in caso di pericolo, segnalazioni e richieste di soccorso alla Polizia con i messaggini dei cellulari. Un sistema che, assicurano le autorità di pubblica sicurezza inglesi, permette a chiunque di comunicare con i centralini delle emergenze senza il rischio di trovare... occupato. Luca Bernardelli