Soggiorni e scuola di digiuno

I soggiorni presso la scuola di digiuno, sono normalmente di una settimana e sono di gruppo. I controlli sono quotidiani e prevedono anche colloqui, assistenza medica, psicoterapeutica e naturopatica, assicura, il dr. Sebastiano Magano, direttore dell'Associazione Scuola della Salute (e-mail:ass.scuolasalute@iol.it) e autore di diverse pubblicazioni sul tema. Per chi a problemi particolari o che per vari motivi non possono partecipare ai digiuni di gruppo potranno in alcune città (ad esempio Milano e Torino) essere seguiti da un esperto nel corso di digiuni individuali anche al proprio domicilio. Per chi vuole approfondire, le indicazioni e controindicazioni, la psicologia, la pratica e le attività psicofisiche per la modulazione dell'azione del digiuno, per diventare un digiunoterapeuta, a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, l'Associazione Scuola della Salute organizza da maggio a novembre una serie di incontri formativi La Scuola di digiunoterapia è aperta a tutti in quanto dà informazioni semplici, pratiche, che ciascuno potrà utilizzare secondo le proprie finalità. I corsi sono caratterizzati da una partecipazione assai varia: dal medico orientato verso il metodi naturali allo psicologo, dal naturopata all'insegnante di yoga, dagli istruttori di ginnastica e fitness agli operatori nel campo dell'estetica e della salute naturale, dal maestro che guida gruppi di meditazione all'igienista che vuole imparare a gestire i propri digiuni depurativi e quello di familiari ed amici. La trattazione spazia dagli aspetti puramente teorici, quali la storia, la fisiologia e la biochimica a quelli strettamente pratici, che riguardano i criteri ai quali si deve uniformare la conduzione del digiuno al fine di ottenere benefici evitando le difficoltà. Per chi segue i corsi con finalità professionali sono previsti i tirocini pratici durante i quali si potranno fare osservazioni dirette sui digiunanti e si potrà praticare il metodo della conduzione dei gruppi di digiuno, caratterizzato da: preparazione, programmazione, modulazione delle reazioni, incontri di gruppo per l'elaborazione del vissuto, tecniche di rilassamento e specifiche attività psicofisiche, ripresa alimentare. Sono stati inseriti nel programma della scuola il corso di attività spontanee, che sono considerate le attività psicofisiche più adatte al digiunante. Chi completerà la formazione e supererà un colloquio, potrà essere inserito nell'elenco degli esperti nella conduzione del digiuno e tra i digiunoterapeuti collaboratori dell'Associazione. Sarà rilasciato il relativo attestato per ciascun corso.