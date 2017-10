Sole d’aprile

Le donne in gravidanza o che allattano traggono ottimi vantaggi dai raggi del sole di aprile. Secondo Italo Farnetani, pediatra all'Università di Milano, in questo mese i raggi arrivano perpendicolarmente, riducendo la dispersione di ultravioletti, indispensabili per la sintesi della Vitamina D, a sua volta fondamentale per l'assimilazione del calcio nella mamma e nel bambino.