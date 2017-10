Sony Ericsson lancia il nuovo ecofonino

O2's Eco rating, il primo sistema di rating sostenibile per i cellulari nel Regno Unito, ha premiato Sony Ericsson Elm come il cellulare più ecologico in commercio, confrontandolo con altri 65 di 6 aziende diverse, come Nokia, Samsung, LG, Palm e HTC. Il telefonino della Ericsson fa parte della nuova gamma GreenHeart, che propone al pubblico prodotti realizzati in materiali riciclati (bottiglie in PET e vecchi cd), costruiti senza l'utilizzo di sostanze tossiche e colorati con vernici a base d'acqua. Sempre all'interno del progetto GreenHeart, Sony Ericsson si impegna, al più tardi entro l'anno prossimo, nel raccogliere oltre un milione di telefoni con il Programma di Restituzione Globale. Nel Regno Unito è già attivo un servizio per conoscere il punto di raccolta più vicino dove consegnare il vecchio telefonino, che verrà poi correttamente smaltito e riciclato, dove possibile. Sony Ericsson compare anche nella consueta ecoguida ai prodotti elettronici di Greenpeace, subito dopo il colosso Nokia, grazie ai risultati raggiunti nel campo della chimica, ottenendo il massimo punteggio in questo settore. L'azienda si impegna nel ridurre le proprie emissioni del 20% entro il 2015 e nell'utilizzare almeno il 40% di elettricità da fonti rinnovabili. "Sony Ericsson si impegna a fornire prodotti che abbiano le performance ambientali migliori del settore - ha dichiarato Mats Pellbäck Scharp, Head of Corporate Sustainability at Sony Ericsson - ecco perchè siamo davvero lieti del fatto che Sony Ericsson Elm si sia classificato come il cellulare più ecologico presente sul mercato".